Сверстать шаблон для CMS Joomla

Требуется верстальщик шаблонов для CMS Joomla из готовых PSD-макетов. Оплата – 50$ за шаблон, НЕ БОЛЬШЕ.

Если кому непонятно, то шаблон - это дизайн натянутый на движок, а не просто html-страничка.

В основном требуется верстка под CMS Joomla 1.0.х, но будет большим плюсом умение верстать под другие CMS. Обычно требуется верстать "резиновые" макеты.

Требования к верстке: кроссбраузерность для Opera, FF, IE6-7, div-ная верстка. Иногда требуется валидность.

Требования к работнику: ответственность, оперативность, постоянная связь по ICQ. Портфолио обязательно.

Если качество работы устроит, будут постоянные заказы.

Предложения принимаются в следующей форме:

- Примерное время, обычно затрачиваемое на верстку шаблона для CMS Joomla.

- 2-3 ссылки на работающие сайты с вашей версткой

- Под какие CMS еще можете верстаете

- Какие дополнительные услуги можете предложить

Предложения оставляйте здесь, в приват не пишите - удаляю сразу. Оставляя предложения не по форме, вы значительно уменьшаете свои шансы быть выбранным в качестве исполнителя. Обязательно указывайте свой ICQ.