Задание для хорошего специалиста по Джумле

Задание следующее:

1) http:// pokerstol. ru /catalog - на этом сайте надо сделать меню (слева), как приведено на дизайне (псд, вышлю по требованию). Меню должно поностью функционировать, т.е. у него будут подпункты, которые будут оставаться в раскрытом состоянии, если будет выбран любой подпункт меню.

2) Немного переделать шапку того же сайта - оттянуть друг от друга овалообразные формы с поиском и пиктограммами, посередине вставить номер телефона. Есть существующий html, есть псд того, что должно быть.

Сроки - чем скорее, тем лучше.

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Ищу ответственного и знающего джумлу исполнителя.