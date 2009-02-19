Верстка и подготовка к запуску

HTML-версткаЗавершен25 заявок469 просмотров
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Верстка и подготовка к запуску несложного сайта.

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Исполнитель найден....

15 лет назад
milasaa
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
kartushow
Дмитрий 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$30
1 день
Активный, общительный, пунктуальный исполнитель. Исправления в работе делает быстро. Нормальное соотношение цена - качество и скорость. Короче супер веблансер)
Приятный в общении человек. Четкое тз. Нет проблем с оплатой. Только позитивные впечатления от сотрудничества. Надеюсь, не в последний раз вместе работали ;)
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