Поправки сайта

Здравствуйте, студии требуется программист (имеющий опыт работы с Bitrix) для сотрудничества по 2-м проектам. Задача 1: сверстать 8 страниц сайта (на 4-х будут флеш элементы) и поставить на Битрикс Старт (верстка нужна как можно быстрее), ...
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