Верстка css+div

$20
HTML-версткаЗакрыт6 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать шаблон на css + div. Недорого. Шаблон уже порезаный и готовый для верстки. Скрин есть!

CSS
15 лет назад
alwex
28 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вёрстка div, css

    $50

    Здраствуйте, нужна вёрстка div+css кроссобраузерная, валидная. max-width должна быть равна 1400px; При выполнении предоставлю макет PSD. Макет PNG в приложении. Указывайте цену и сроки.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка макета под Joomla

    $100

    Приветствую, нужна верстка макета под Joomla Сроки - ДО ЗАВТРА (ОБЕД), Максимум. СРОЧНО!!! ВНИМЕНИЕ: Просьба писать мне только профи и только сюда или в ПМ. В аську не писать, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переверстать сайт

    Имеем дивную верстку, ява меню надо сделать нормальную табличную верстку, перенести тоже ява меню, и добавить еще одно ява меню для добавления конфигураций на сайт оплата по факту, с фрилансерами без репутации не работаю

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка, Joomla.

    $50

    Приветствую, нужна верстка макета под Joomla Сроки 1- 2 дня. ВНИМЕНИЕ: Просьба писать мне только профи и только сюда или в ПМ. В аську не писать, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Html верстка psd макетов и не только

    $50

    Хорошее знание html, css. Опыт работы с CMS DataLife Engine (по большей части верстать придется именно под эту систему) Личные качества: Исполнительность Ответственность Неконфликтность Так как пока что разработка сайтов не поставлена на железные рельсы, и бюджеты и клиентура пока скромная. ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта из PSD файла

    Верстка сайта в шаблоны для Drupal из дизайна в PSD файле. Что есть - есть дизайн сайта (главной страницы) в PSD файле. Судя по всему, PSD возможно придется немного доработать руками. Что нужно - сверстать шаблоны для ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно поправить верстку

    Работы на час. http://aboutblank.su 1. Нужно чтобы блок "линия отрыва" никогда не залезал на другие блоки 2. картинки под текстом выравнивались по левому, центру, правому краям 3. Всё.. Ваши предложения в WMR?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Правка "кривого" сайта. (микро задание на раз-два)

    $10

    Есть работающий ресурс, но кривовато сделанный....нужно поправить.Очень сжатые сроки(несколько часов) Оплата вебмани(ТОЛЬКО ПО ФАКТУ), готовность внести изменения при необходимости...Подробности при личной переписке. Отписывать здесь (В ЛИЧКУ ПИСАТЬ НЕ НАДО!!!).Контакт по icq (skype тоже хорошо)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать верстку сайта и посадить на движок

    Дизайн сайта делался на базе готового шаблона. имееются сверстанные страницы базового шаблона, в них надо внести изменения (они сделаны в psd). Готовые страницы (изначально это 5-6 страниц) надо посадить на движок (нужен самый базовый функционал - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать сайт контент-провайдера

    Сайт будет аналогичным i-free.ru nikita.ru нужно сверстать его с учетом последующей установки кода загрузки с сервера (всего контента) + 1. результат скрипта нужно кэшировать, чтобы лишний раз не перегружать сервера. 2. Параметры серверу желательно передавать, как минимум ids...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад