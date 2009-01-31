Приветствую, нужна верстка макета под Joomla

Сроки - ДО ЗАВТРА (ОБЕД), Максимум. СРОЧНО!!!

ВНИМЕНИЕ: Просьба писать мне только профи и только сюда или в ПМ.

В аську не писать, я сам свяжусь с выбранным исполнителем.