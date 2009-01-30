Сверстать сайт контент-провайдера

Есть сверстанная первая страница, а также галерея, нужно доверстать сайт, всего 6 стр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт будет аналогичным i-free.ru nikita.ru нужно сверстать его с учетом последующей установки кода загрузки с сервера (всего контента)
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1. результат скрипта нужно кэшировать, чтобы лишний раз не перегружать сервера.
2. Параметры серверу желательно передавать, как минимум ids...
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