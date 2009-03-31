Верстка под WebAsyst

Есть уже готовая верстка. Сверстано всё, кроме позиционирования одной картинки. Макет прикреплен. Нужно сделать так чтобы под разными разрешениями экрана (от 15-ти дюймового до 19) верстка была похожа, как на макете. Тоесть необходимо, как я понимаю сделать резиновый div, ...