Сверстать готовый дизайн под Webasyst(shop script)

Нужно сделать верстку и настройку дизайна под JOKER BOARD Это доска объявлений Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/ Есть готовый дизайн Нужно нарезать дизайн, настроить под движок, а также там есть функция смс билинга, ее тоже настроить. Нужно сделать быстро и ...