Отверстать и настроить дизайн под JOKER BOARD

HTML-версткаЗакрыт3 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать верстку и настройку дизайна под JOKER BOARD

Это доска объявлений

Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/

Есть готовый дизайн

Нужно нарезать дизайн, настроить под движок, а также там есть функция смс билинга, ее тоже настроить.

Нужно сделать быстро и качественно

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Верстка из psd в html

    Надо сделать верстку дизайна из psd в html. Как должно выглядеть на выходе - скрин также прилагаю. Требование кросс-браузерности

    HTML
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка нескольких страниц срочно.

    Надо довольно срочно сверстать около 20 различных страниц для нескольких сайтов. Скорее всего отдам нескольким фрилансерам - чтобы было быстрее. Условия: 1. Верстка слоями. 2. 100% валидность кода - проверка через валидатор 3. 100% кроссбарузерность - ИЕ6, ИЕ7, ФФ, Опера, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для верстальщика

    Нужен толковый верстальщик. знающий как и что делать с разными браузерами и разрешениями, что бы работа была сделана с первого раза и ничего не ползло. оплата яндексом или налом, вебмани нет и заводить не собираемся - ...

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка 3 страницы html +css

    $50

    Имеем макет в формате fireworks нужно нарезать и отверстать его в html+css подключить js красивости (tab panel, tooltips) оплата ПО ФАКТУ или безопасная сделка. срок 12-00 30 января

    HTMLCSS
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка макета, интеграция макета с CMS Joomla

    Задача состоит из нескольких частей: 1) Необходимо сверстать макет под CMS Joomla, с учетом особенностей предложенной структуры сайта. Верстка - div'ами, валидная, кроссбраузерная, не "резиновая". 2) Макет внедрить в CMS Joomla (сделать как шаблон для Joomla, чтобы можно ...

    Joomla
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн интернет-магазина

    Требуется полная интеграция имеющегося скрипта магазина LastoShopGold (образец: http://lasto.com/shop) в готовый шаблон (образец шаблона: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=17207&amp;pr_code=7q85772a0lkYu445RCRj7Z6HQa36X3). При выполнении заказа необходимо полное сохранение функциональности и администрирования магазина, а также корректировка таблиц стиля в соответствии ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прикрутить дизайн. Всё готово - только прикрутка.

    Есть сайт "А" и сайт "В". Движок oscommerce. Дизайны готовы. Сайты идентичные. различия только в дизайне. Требуется - взять дизайн сайта "В" и сделать так,чтобы сайт "А" был с тем же дизайном, попросту - скопировать его. Доступ к ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка и программирование сайта

    Добрый вечер! Нам нужна верстка и программирование сайта по нашему готовому дизайну. Сырая версия сайта smsavto.info. Необходимо сделать также сделать подачу объявлений с СМС биллингом и естественно админовская панель. Сколько времени и денег?

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад