Верстка нескольких страниц срочно.

Надо довольно срочно сверстать около 20 различных страниц для нескольких сайтов.

Скорее всего отдам нескольким фрилансерам - чтобы было быстрее.

Условия:

1. Верстка слоями.

2. 100% валидность кода - проверка через валидатор

3. 100% кроссбарузерность - ИЕ6, ИЕ7, ФФ, Опера, Сафари.

Сделать надо сегодня-завтра.

Предпочтения отдам тому кто сможет заняться сегодня же.

Цена имеет важное значение.

В предложении указывайте среднюю стоимость за одну главную страницу и за каждую вторчиную страницу сделанную на основе главной (по большому счету отличаются только центральной частью).

Предложения оставляем только здесь, не надо писать в аську, на почту и в личку.