Подправить верстку на html странице

Надо сделать верстку дизайна из psd в html. Как должно выглядеть на выходе - скрин также прилагаю. Требование кросс-браузерности
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Необходимо найти ошибку и подправить верстку на div'ax, страница html+css, желательно сделать побыстрее 1 день максимум.
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