Работа для верстальщика

Нужен толковый верстальщик. знающий как и что делать с разными браузерами и разрешениями, что бы работа была сделана с первого раза и ничего не ползло.

оплата яндексом или налом, вебмани нет и заводить не собираемся - не выгодно. учитывайте эти требования.