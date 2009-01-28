Редизайн интернет-магазина

Требуется полная интеграция имеющегося скрипта магазина LastoShopGold (образец: http://lasto.com/shop) в готовый шаблон (образец шаблона: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=17207&pr_code=7q85772a0lkYu445RCRj7Z6HQa36X3).

При выполнении заказа необходимо полное сохранение функциональности и администрирования магазина, а также корректировка таблиц стиля в соответствии с указанным шаблоном и русскоязычная адаптация графических элементов. Подрядчику для отладки скрипта на локалхосте потребуется установленный зендоптимизатор.

Выбор заказчика - на условиях ТЕНДЕРА!!! Просьба указывать ваше предложение по цене.