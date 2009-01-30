Верстка сателлита

Необходимо расширить дизайн для движка WordPress. Насколько я понимаю это можно осуществить путем редактирования файла CSS. http://www.free-proxy-list.ru/ - с лева и права от дизайна есть пустые места, вот за счет их и нужно растянуть дизайн. Ссылка на файл ...