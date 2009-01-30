Верстка сателлита

Необходимо расширить дизайн для движка WordPress. Насколько я понимаю это можно осуществить путем редактирования файла CSS. http://www.free-proxy-list.ru/ - с лева и права от дизайна есть пустые места, вот за счет их и нужно растянуть дизайн. Ссылка на файл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка сателитов
главная - http://img.pixs.ru/images/bankirshop_2817187_144992.jpg
каталог - http://img.pixs.ru/images/catalogjpg_8374421_144994.jpg
товар - http://img.pixs.ru/images/tovarjpg_6461839_144995.jpg
корзина - http://img.pixs.ru/images/basketjpg_2555771_144996.jpg
контакты http://img.pixs.ru/images/contactjpg_8383506_144997.jpg
верстать надо на таблицах или на дивах требования по верстки тех условия верстать аналогично в этой верстки http://files.mail.ru/8CF0K7
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