Верстка сателлита

$25
HTML-версткаЗавершен3 заявки262 просмотра
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Нужна верстка сателитов

главная - http://img.pixs.ru/images/bankirshop_2817187_144992.jpg

каталог - http://img.pixs.ru/images/catalogjpg_8374421_144994.jpg

товар - http://img.pixs.ru/images/tovarjpg_6461839_144995.jpg

корзина - http://img.pixs.ru/images/basketjpg_2555771_144996.jpg

контакты http://img.pixs.ru/images/contactjpg_8383506_144997.jpg

верстать надо на таблицах или на дивах требования по верстки тех условия верстать аналогично в этой верстки http://files.mail.ru/8CF0K7

15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
iskander2525
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничяю уже не 1 раз очень хороший исполнитель вёрстка на 100% делается на ура позитивные качества исполнителя дают о себе знать в моём проэкте >>> - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - понятный и аккуратный код - ответcтвенность Код аккуратен и чист, отличный подход к работе. Интересный игрок для команды! Рекомендую Данного исполнителя!
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