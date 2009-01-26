Вот сайтег http://www.nelgi.ru/ сделан на джумле1.0.x ( если точнее то джустина) нужно поправить шаблон: 1) нормально разметить позиции модулей ( левый, правый, над контентом, флэшвставка, футер, счетчики и тд) 2) убрать картинки в css, и ваще все лишнее убрать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна Верстка + натяжка на Dle
макет дам по запросу после просмотра ваших работ на dle и отзывы
Оставляйте работы выполненые на Dle.
- Похожие заказы
- $30HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно переделать тему под вордпресс и с таким функционалом как у темы что лежит в файл. у вордпресса есть плагины под такой функционал.. Тема которую нужно переделать в файле. как выглядит на рисунке, что прикреплен. или по адресу ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Дизайн в PSD небольшой бюджет до 10$ Самая лучшая цена победит http://file.qip.ru/file/73287557/dc22b6ee/for_jamshut_2.htmlHTML-верстка19 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересует разработка шаблона под DLE на основе имеющегося дизайна.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Система управления Joomla 1.0.15. Соблюдение кроссбраузерности (IE, FF, Opera и другие). Валидность кода. Пожалуйста, указывайте сроки и суммуHTML-верстка17 заявокЗакрыт15 лет назад
Сверстать шаблон (кроссбраузерная верстка) под Joomla 1.5 по PSD-макету. В предложениях указывайте сроки и стоимость, ссылки на реализованные проекты.HTML-верстка15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Сверстать и поставить на WP сайтик который находится в приложение. Модули: Новости, опросы (оба с комментариями), форум. Каталог со станами. Блоги-html страничка во фрейме. Срок 1-2 дня. Бюджет прошу небольшой предлагать :)HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Рекламному Агентству необходим программист или группа программистов для работы над проектами. Работа сдельная, удаленная, но проекты на постоянной основе. Работа заключается в верстке сайта по полученному дизайну, нарисованому в PS и установки на него системы управления ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется сверстать дизайн по готовому скриншоту для WordPress. Контакты оставляйте тут.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Нужно подправить верстку на сайте ita.dev.stlanik.ru. Во-первых, чтобы сайт одинаково отображался как в IE6, так, например и в firefox и opera. Во-вторых, нужно сделать среднюю колонку как можно шире, исходя из имеющихся размеров. Т.е. средняя ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт15 лет назад