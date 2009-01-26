Сверстать дизайн

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок160 просмотров
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Требуется сверстать дизайн по готовому скриншоту для WordPress. Контакты оставляйте тут.

15 лет назад
W1N
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$40
1 день
Работа была выполнена четко в срок. По ходу разработки проекта вносились корректировки в верстку по моей просьбе. В целом удовлетворен и буду сотрудничать дальше.
Очень понравилось работать с Ильей, очень терпеливый заказчик, в будушем надеюсь на сотредничество
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