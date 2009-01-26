Сверстать дизайн

Нужно подправить верстку на сайте ita.dev.stlanik.ru. Во-первых, чтобы сайт одинаково отображался как в IE6, так, например и в firefox и opera. Во-вторых, нужно сделать среднюю колонку как можно шире, исходя из имеющихся размеров. Т.е. средняя ...
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