Перевод из Word в HTML

$30
HTML-версткаЗавершен39 заявок636 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется документ Word, 47 страниц, включащий ряд разделов и подразделов. Необходимо аккуратно, с сохранением форматирования перевести его в HTML, выделяя разделы в папки, а подразделы - в отдельные HTML-файлы. Документ включает таблицы и пару рисунков.

HTML
15 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
operator2008
Татьяна 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Работа была сделана быстро и качественно. Буду обращаться и в дальнейшем.
Отличный заказчик. Грамотно сформулировал техническое задание, быстро предоставил материалы для работы и быстро оплатил. Надеюсь на долговременное сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Сайт html+php+javascript

    Нужно сделать шаблон сайта и прикрутить несколько скриптов. Подробности в аську 392-705-960 Чем меньше запрошенная цена тем больше вероятность получить задание. Предоплата.

    PHPJavascriptHTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • HTML-CSS фреймворк

    $250

    Добрый день. Нам необходим опытный верстальщик для долгосрочного сотрудничества. Обязателен опыт валидной divной кроссбраузерной верстки. Первоочередное что нам надо сделать это что-то вроде html-css фреймворка. Возможно у вас уже имеются заготовки - это будет только плюсом. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 3 доработки по верстке

    $50

    Добрый день. У меня есть рабочий сайт, который еще не принят и его надо немножко подправить по верстке или проконсультировать меня какие есть косяки. Явных есть три, я их назову. Сайт на div'ах. Работа разовая. Заранее спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать HTML + css + табы

    $50

    Имеется готовый PSD Требуется - нарезать и отверстать 1 страницу (html+CSS) - порекомендовать и подключить табы и выпадающее меню. - порекомендовать и подключить tooltips Работу сдать в архиве. Срок - в настоящем времени. Оплата через сайт или wm с протекцией.

    HTMLCSS
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад