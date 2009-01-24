Сайт html+php+javascript

Есть дизайн в формате PSD (вариант смотреть в приложении) нужно сделать из него шаблон для Jooml'ы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать шаблон сайта и прикрутить несколько скриптов. Подробности в аську 392-705-960
Чем меньше запрошенная цена тем больше вероятность получить задание.
Предоплата.
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