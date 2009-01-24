Сайт html+php+javascript

HTML-версткаЗакрыт14 заявок320 просмотров
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Нужно сделать шаблон сайта и прикрутить несколько скриптов. Подробности в аську 392-705-960

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PHPJavascriptHTML
15 лет назад
serVova
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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