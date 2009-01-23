Сверстать тему для Drupal 6.6

HTML-версткаЗакрыт5 заявок132 просмотра
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Допиксельной идентичности во всех браузерах не требуется, но и косяков быть не должно.

Под всеми браузерами подразумеваются ИЕ 6,7; ФФ2,3;Опера9.

Drupal
15 лет назад
akarolik
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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