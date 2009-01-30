Верстка + Joomla

$250
HTML-версткаЗавершен10 заявок217 просмотров
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Есть psd макет сайта

нужно сверстать и посадить на Joomla

уровень вложенности меню - 2

жду предложения с обязательным перечислением проектов (желательно с живыми url), реализованных именно на Joomla.

Joomla
15 лет назад
JuliaSp
Юлия 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$250
7 дней
Проект по одеванию дизайна на Joomla был выполнен в срок, нужные правки внесены вполне оперативно - сотрудничеством довольна. Будет еще необходимость подобной работы - обращусь к ним.
Все отлично. Сотрудничеством довольны!
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