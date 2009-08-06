Вёрстка 1 страницы макета

Нужно очень срочно сверстать 1 страницу очень замудрённого макета.

Макет действительно странный, но и цена достойная - 15$ за всё про всё. Странность в том числе из-за этого нестандартного меню с опорой на дугу изменяющейся кривизны с активным видом кнопки.

Исполнитель - из Украины, желательно из Киева.

БОЛЬШИМИ БУКВАМИ - В АСЬКУ НЕ ПИСАТЬ.