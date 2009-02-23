Joomla: верстка интернет-магазина

Собственно сабж, исходник дам тому кто заинтересует в цене и сроках. Сроки 3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать тему инет-магазина
Есть psd, есть недоделанная верстка одной страницы (там ряд правок, все распианы и + баги в ИЕ6 - png, позиционирование, ну в общем ИЕ), но нарезано уже все в принципе...
Предоплата, способ оплаты WebMoney.
ВСЕ предложения оставлять только здесь. Пишите сроки/цены, ваши коментарии скрыты.
Жлательно сделать до понедельника.
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