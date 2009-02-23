Joomla: верстка интернет-магазина

Нужно сверстать тему инет-магазина

Есть psd, есть недоделанная верстка одной страницы (там ряд правок, все распианы и + баги в ИЕ6 - png, позиционирование, ну в общем ИЕ), но нарезано уже все в принципе...

Предоплата, способ оплаты WebMoney.

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Жлательно сделать до понедельника.