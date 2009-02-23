Joomla: верстка интернет-магазина

HTML-версткаЗавершен13 заявок320 просмотров
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Нужно сверстать тему инет-магазина

Есть psd, есть недоделанная верстка одной страницы (там ряд правок, все распианы и + баги в ИЕ6 - png, позиционирование, ну в общем ИЕ), но нарезано уже все в принципе...

Предоплата, способ оплаты WebMoney.

ВСЕ предложения оставлять только здесь. Пишите сроки/цены, ваши коментарии скрыты.

Жлательно сделать до понедельника.

Joomla
15 лет назад
mike_amanita
Михаил 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Sir_Michael
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$200
7 дней
Оценка 10 из 10 Были трудности с разработкой, но Михаил помог все решить и довел проект до конца. Постоянно на связи, все правки вносились своевременно, консультации по системе управления... В общем я очень рад сотрудничеству. Человек надежный и компетентный.
Было приятно сотрудничать. Проект получился тяжелый, но все проблемы своевремено решили. Заказчику спасибо за терпение.
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