Необходим интегрировать дизайн в сайт на CMS.

Дизайн готов, высылается для ознакомления. На главной странице ссылки на другой сайт, скриншоты с увеличением, новости, последние сообщения с форума. Еще пара страниц, на одной возможность добавлять файлы, стандартный форум с регистрацией. Еще нужно добавить счетчики spylog.ru mail.ru liveinternet.ru и повестить на нашу площадку. Все это нужно сделать на открытой CMS (можно wordpress или Joomla). Срок 1-2 дня. Заказ отдается предложившему минимальную стоимость. Обязателен опыт выполнения подобных проектов.