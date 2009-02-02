Требуется натянуть дизайн на вордпресс.

Общение непосредственно с заказчиком, данные дам победителю тендера.

Дизай следующий:

http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/490766.html#item

Так-же есть точно-такой-же, но зелёный, надо сделать копию получившегося шаблона и синие планки поменять на зелёные. Цены не крутите, студии за 100 и выше - не катит.

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