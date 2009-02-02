Натянуть дизайн на вордпресс

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Требуется натянуть дизайн на вордпресс.

Общение непосредственно с заказчиком, данные дам победителю тендера.

Дизай следующий:

http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/490766.html#item

Так-же есть точно-такой-же, но зелёный, надо сделать копию получившегося шаблона и синие планки поменять на зелёные. Цены не крутите, студии за 100 и выше - не катит.

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗДЕСЬ. Не пишите мне на мыло, в аську и приват.

15 лет назад
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 лет назад
$70
1 день
Очень хорошо и быстро выполнил требуемое. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую!