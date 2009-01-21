Натянуть дизайн (PSD) на джумлу

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Есть послойник в шопе, нужно натянуть его на ждумлу! Нужно чтоб работали главные менюшки, контент не нужен.

Ваши предложения по ценам.? и сроки.?

З.Ы. Дизайн не сложный но и не стандартный, простыми templetes тут не обойтись..

Дизайн мой, если надо будет поправлю.

Просьба, ребята в аську не пишите.

15 лет назад
ushakov-danil
Даниил 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв