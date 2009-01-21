Верстка: кастомизация шаблона

HTML-версткаЗакрыт10 заявок205 просмотров
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Есть сверстанный шаблон дизайна (psd + html)

Есть jpg-макеты, сделанные на основе этого шаблона (новые элементы не использовались - только те, что в шаблоне).

Задача:

Быстро и хорошо разверстать макеты.

ссылка на материалы для оценки работ

шаблон: http://files.mail.ru/P64F2J

джейпеги нескольких страниц: http://files.mail.ru/4SU9JS

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15 лет назад
Kubaas
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
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