Верстка сайта под Joomla 1.5.8

Добрый день, уважаемые мастера.

Задача сверстать сайт используя за основу рисунок (см. приложение, для выполнения задания предоставлю в векторе). В качестве CMS будет использоваться Joomla 1.5.

Требования к сайту:

1. Сайт должен корректно работать в броузерах MSIE, Opera, Firefox

2. Сайт должен корректно ресайзится и занимать всю ширину броузера

3. В верхнем меню сайта при наведении на него мышкой или при выборе пункта должна будет появляться картинка (см. как изображено на пункте Главная)

4. Модули "Кредит", "Страхование", "А вы знаете" - это вид представления материала выбранной категории Joomla (В параметрах экземляра модуля указывается категория и материал, возможно картинка, текст берется из материала )

5. Модуль "Специальные предложения" выводит все опубликованные материалы выбранной категории (которая указывается в параметрах)

6. Модуль "Запись на прием" будет предлагать заполнить капчу после нажатия на кнопку отправить.

Жду ваших преложений. Спасибо!