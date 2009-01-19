Верстка + программирование (CMS)

Требуется сверстать сайт, а затем посадить его на CMS. CMS должна уметь делать следующее: добавлять новости, редактировать контент (как новостной, так и другой), прикреплять к новостям файлы.

Срок: 7 дней (максимум).

Есть готовый дизайн каждой страницы.

Выскажите свои предложения по поводу цены, качества и времени исполнения.