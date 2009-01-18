Требуется верстка 2-х шаблонов под Netcat и ABOCMS

Здравствуйте

Есть два шаблона, в PSD. Требуется сверстать один шаблон под CMS Netcat, второй - под ABO.CMS.

Прошу писать исполнителей, имеющих опыт верстки именно под эти CMS.

Шаблоны и ТЗ вышлю выбранным исполнителям. Верстка в дивах, кроссбраузерность и валидность обязательны.

Присылайте Ваши ожидания по ценам и сроки.