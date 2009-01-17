Сверстать под Joomla

Есть шаблон - кривой. Нужно, при сохранении внешнего вида, функционально привести его в соответствие с дефолтным шаблоном DLE 7.5 (я там ничего найти не могу. Все стили переписаны, много не хватает итд. Нужно чтобы "изнутри" он был ...