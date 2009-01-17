Есть шаблон - кривой. Нужно, при сохранении внешнего вида, функционально привести его в соответствие с дефолтным шаблоном DLE 7.5 (я там ничего найти не могу. Все стили переписаны, много не хватает итд. Нужно чтобы "изнутри" он был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн главной страницы и 2 внутренних страницы. Нужно их сверстать под Joomla, т.к. верстка потом будет натягиваться именно на Joomla. Всех, кто знаком с данной CMS, прошу, оставляйте свои предложения.
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