Подправить css файл

Есть сайтиг сделаный на джумле (джустине)

http://eye-of-sheary.ru/

у шаблона джумла свой css

также имеется некий скрипт встраиваемый в контент. у этого скрипта свой css тоже ( раньше встравивания не планировалось).

вот страница со встроенным скриптом

http://eye-of-sheary.ru/lekar.php

в результате происходит наложение css и едет дизайн. особенно сильно едет в ИЕ 6,7 так как в шаблоне присутствуют css хаки для этих браузеров.

В общем нужно привести это в нормальный вид желательно минимально затронув цсс шаблона и править в основном цсску скрипта. Изменение цветовой гаммы допускается.

просьба указывать цену и срок.