Верстка одной страницы

$5
HTML-версткаЗакрыт11 заявок204 просмотра
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Нужно сверстать одну страничку html + css. PSD макет дам.

15 лет назад
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
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