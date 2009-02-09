Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен60 заявок671 просмотр
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Нужно заверстать около 20 внутренних страниц сайта. Цена договорная.

Верстка сайта
15 лет назад
Luther
It Luther 
44 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена качественно, хотя требования предъявлялись достаточно жесткие. Всё было сделано в срок, без задержек. Остался очень доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Предоставили четкое ТЗ, исходники в отличном качестве. Оплата проводилась четко в срок, без задержек. Доволен сотрудничеством!
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