Срочно нужно сверстать страничку

Добрый день! Есть недоделанный сайтик http://back-in-ussr.ru/ собственно всё просто, хочу доделать его, точнее его дизайн. Там сейчас недовёрстанная тема. У меня есть псд, большая часть уже свёрстана, но необходимо довести всё до ума. поправить все мелочи, ...