svendi

Алексей Косачев svendi

 
42 года
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется PHP программист

    На удалённую работу требуется PHP программист. Требования: Мужчина, возраст от 21 года, хорошие знания PHP, MySQL, Java. Компьютер с хорошим доступом в интернет. Желание работать дистанционно. Условия: Работа дистанционная с фиксированным графиком с 10 до 19 по мск. 6-ти дневная рабочая ...

    PHPMySQLJava
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется верстальщик универсал

    Нужен верстальщик. Работа сдельная на постоянной долгосрочной основе. Предпочтения: часто быть в сети, знание флеш, веб-дизайна, кросбраузерная качественная верстка. Кому интересно пишите свои контакты (желательно ICQ), отзывы о вас, портфолио, резюме и т.д. на chelnikolay123{sobaka}mail.ru

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуются переводчики английского языка

    $500

    На постоянную удалённую работу тербуеются переводчики английского. Требования: Возраст от 18 лет, отличное знание английского языка. Наличие собственного компьютера с доступом в интернет. Желание работать дистанционно. Работа дистанционная с заранее установленным графиком. Оклад 500$ в месяц. Резюме принимаются на E-mail nikolaydeniskin{собака}mail.ru

    Переводы38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер

    $500

    На постоянную удаленную работа требуется Веб-дизайнер. Требования: Мужчина, от 21 года, возможность постоянно быть On-Line. Ответственность, исполнительность, умение делать работы быстро и качественно. Знания: PhotoShop, HTML верстка. Работа дистанционная. Резюме и портфолио присылать на nikolamepenkov{собака}mail.ru

    HTMLPhotoshop
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад