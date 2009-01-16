На удалённую работу требуется PHP программист. Требования: Мужчина, возраст от 21 года, хорошие знания PHP, MySQL, Java. Компьютер с хорошим доступом в интернет. Желание работать дистанционно. Условия: Работа дистанционная с фиксированным графиком с 10 до 19 по мск. 6-ти дневная рабочая ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен верстальщик. Работа сдельная на постоянной долгосрочной основе. Предпочтения: часто быть в сети, знание флеш, веб-дизайна, кросбраузерная качественная верстка. Кому интересно пишите свои контакты (желательно ICQ), отзывы о вас, портфолио, резюме и т.д. на chelnikolay123{sobaka}mail.ruHTML-верстка21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
На постоянную удалённую работу тербуеются переводчики английского. Требования: Возраст от 18 лет, отличное знание английского языка. Наличие собственного компьютера с доступом в интернет. Желание работать дистанционно. Работа дистанционная с заранее установленным графиком. Оклад 500$ в месяц. Резюме принимаются на E-mail nikolaydeniskin{собака}mail.ruПереводы38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
На постоянную удаленную работа требуется Веб-дизайнер. Требования: Мужчина, от 21 года, возможность постоянно быть On-Line. Ответственность, исполнительность, умение делать работы быстро и качественно. Знания: PhotoShop, HTML верстка. Работа дистанционная. Резюме и портфолио присылать на nikolamepenkov{собака}mail.ruДизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Срочно нужно сверстать страничкуHTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад