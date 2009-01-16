Нужен верстальщик. Работа сдельная на постоянной долгосрочной основе. Предпочтения: часто быть в сети, знание флеш, веб-дизайна, кросбраузерная качественная верстка. Кому интересно пишите свои контакты (желательно ICQ), отзывы о вас, портфолио, резюме и т.д. на chelnikolay123{sobaka}mail.ru