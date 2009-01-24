Натянуть верстку на вордпресс

В приложении два файла, один просто с бекграундом, второй с пояснением структуры. На выходе надо: header.php footer.php sidebar.php index.php style.css просто с тегами. Все PHP функции вордпресса вставлю сам. Нужен сам каркас в этих файлах. Только div + css Кодировка UTF-8.