Здравствуйте ! Необходимо Про верстать макет и поставить на CMSJ OOMLA или MODX. Требования к верстке: Валидность,Кроссербраузерность, Фиксированная 1024 на 768 Требования к CMS: Все стандартные функции. + Каталог товаров Форма обратной Связи в разделе контакты Новостной блок Сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть готовый дизайн на Друпал. Фактически необходимо сделать тему под эту систему. В качестве основы можно использовать Zen или любую другую оптимальную тему Дизайн не сложный, в стиле web2.0. В первую очередь интересует качество исполнения. Бюджет не стесняет, поэтому хотелось бы найти исполнителя, который бы выполнил заказ не просто хорошо или приемлемо, а действительно профессионально – хотелось бы найти специалиста у которого в портфеле уже имелось бы как минимум 10 работ подобного плана. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество. Все подробности (дизайн) вышлю на email.
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