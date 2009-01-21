Необходимо натянуть готовый дизайн на Друпал. Фактически необходимо сделать тему под эту систему. В качестве основы можно использовать Zen или любую другую оптимальную тему Дизайн не сложный, в стиле web2.0. В первую очередь интересует качество исполнения. Бюджет не стесняет, поэтому хотелось бы найти исполнителя, который бы выполнил заказ не просто хорошо или приемлемо, а действительно профессионально – хотелось бы найти специалиста у которого в портфеле уже имелось бы как минимум 10 работ подобного плана. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество. Все подробности (дизайн) вышлю на email.