Исправить отображение гл. страницы в IE 6 и Avаnt

Необходимо подкорректировать уже натянутую верстку и сверстать по подобию еще 2 страницы.Срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо просто исправить некорректное отображение главной страницы сайта http://www.bg-properties.ru
в браузерах Internet Explorer 6 и др и Avant Browser
Уважаемые, в предложении пишите цену пожалуйста.
В личку прошу не писать.
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