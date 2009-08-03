Верстка под DLE 7.5

HTML-версткаЗавершен12 заявок253 просмотра
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Нужно сверстать PSD для DLE 7.5

Верстка растягивающиеся.

Оплата после проверке на ваш временыи хост.

Жду с вас Цкну и Сроки.

В приват не писать и в icq тоже! ! !

14 лет назад
KoT
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
BingoSoft
Андрей 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Было очень приятно работать, остался доволен. Верстка была сделана качетсвенно и раньше намеченного срока. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 10+!!! Рекомендую
Отличный заказчик, оплата была выполнена моментально. Готов сотрудничать!
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