Исправить шаблон

Нужно сверстать PSD для DLE 7.5 Верстка растягивающиеся. Оплата после проверке на ваш временыи хост. Жду с вас Цкну и Сроки. В приват не писать и в icq тоже! ! !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон http://auto-insurance-quality.com/
Необходимо исправить ошибки в нем (всякие несуществующие классы css).
Внести предложения и соответствующие исправления для улучшения внешнего вида дизайна (шаблона).
Оплата до 50USD
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