Доделать дизайн для вордпресса

Добрый день!

Есть недоделанный сайтик http://back-in-ussr.ru/ собственно всё просто, хочу доделать его, точнее его дизайн. Там сейчас недовёрстанная тема. У меня есть псд, большая часть уже свёрстана, но необходимо довести всё до ума. поправить все мелочи, такие как вывод комментариев и прочее. Покажу два скрина, там псд, всё как задумывалось сначало:

http://img107.imageshack.us/img107/9097/10368830ou7.jpg

http://img299.imageshack.us/img299/6371/19765813gs1.jpg

Это чтобы был понятен объём работы.

Но, псд скажем так уже немного устарел, нужно вместо категорий сделать облако тегов, лишнее место внизу тоже убрать + походу если возникнут какие-то мелочи тоже поправить.

Ещё один важный пункт, вёрстка, в итоге должна получиться валидной и успешно проходить проверку по http://validator.w3.org/

Плачу я за это всё в разумных пределах, думаю от 15 до 25 вмз, в зависимости от того, сколько всего работы там по ходу наберётся. Всё обсуждаемо.

Желателен опытный исполнитель, хорошо разбирающийся как в вёрстке, так и в самом вордпрессе.

Сроки не более трёх дней (там объективно не так много работы)

Стучите в аську 511014 я тут до 5 мск и после 9 мск

Спасибо!