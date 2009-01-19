Верстка темы для WordPress

Необходимо натянуть дизайн на WordPress.

Есть готовая тема с точно такой же логической структурой. Можно делать основываясь на ней.

Кроссбраузерность: IE 6.0, IE 7.0, FireFox, Opera.

Оплата по факту - вы показываете мне рабочую тему на своем сервере, я перевожу деньги. Возможна предварительная оплата с кодом протекции.

Картинка: http://i001.radikal.ru/0901/ba/373cb88a56fa.jpg

Приступить к работе нужно будет сегодня вечером-завтра. Срок 3-4 дня. Пожалуйста, оставляйте все предложения здесь. Не нужно писать мне в личку.