Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Дмитрий справился с задачей на "отлично". Качественно и в срок. Видно, что человек - профессионал своего дела, сделал именно то, что нужно, не понадобилось никаких доработок.
Ответный отзыв
Владимир грамотный и ответственный заказчик. Задача была поставлена четко, с учетом всех нюансов неочевидных для незнакомого в специфике работы исполнителя. Также четко и быстро решились все вопросы с оплатой. От сотрудничества остались только положительные впечатления.