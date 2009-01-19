zmitrok

Дмитрий zmitrok

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MW-Studio
Владимир 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
$50
10 баллов
15 лет назад
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Дмитрий справился с задачей на "отлично". Качественно и в срок. Видно, что человек - профессионал своего дела, сделал именно то, что нужно, не понадобилось никаких доработок.
Владимир грамотный и ответственный заказчик. Задача была поставлена четко, с учетом всех нюансов неочевидных для незнакомого в специфике работы исполнителя. Также четко и быстро решились все вопросы с оплатой. От сотрудничества остались только положительные впечатления.
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