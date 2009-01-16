Перенос plain html сайтов на joomla.

Нужно сверстать PSD для DLE 7.5 Верстка растягивающиеся. Оплата после проверке на ваш временыи хост. Жду с вас Цкну и Сроки. В приват не писать и в icq тоже! ! !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести около 15 plain html сайтов на joomla.
Перенести нужно полностью - контент и дизайн. Сайты небольшие.
+ желательно сохранить структуру (что б урлы внутренних страниц остались такими-же)
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