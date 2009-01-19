XHTML вёрстка главной страницы интернет-магазина

HTML-версткаЗавершен15 заявок352 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложении эскизы страницы в нормальном состоянии и при наведении.

*.PSD-файл предоставлю непосредственно исполнителю.

Требования к работе:

-Блочная вёрстка

-Валидация xHTML 1.1 Strict (в крайнем случае xHTML 1.0)

-Кроссбраузерный код (IE6, IE7, FF2, FF3, Opera8, Opera9, Safari3, Google Chrome)

-Использование хаков в коде - неприемлимо! Только чистые методы!

-Надписи, которые в макете сделаны сглаженным шрифтом должны быть выделяемыми(selectable), используйте sIFR. Например, надпись "от 100 до 70 000 метров и более!", номер телефона "+38 (048) 794 47 62"

-Названия CSS-классов должны быть на англ.языке, доступными для понимания и логичными.

ВАЖНО! Верстальщик должен понимать, что страница будет использована как шаблон движка интернет-магазина и тестировать как будет вести себя макет, если названия (или другие тексты) будут длиннее, чем сейчас нарисованы в макете!

На все вопросы по макету детально отвечаю после того как выберу исполнителя.

Обязательно указывайте цену, срок и давайте ссылки на Ваши работы, которые могут соответствовать требованиям этого проекта.

P.S. дальше будут еще экраны по этому же магазину (т.е. проект с перспективой)

HTML
15 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
myAnyName
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$150
2 дня
Отличная работа по HTML-вёрстке интернет-магазина! Сложный макет был сделан командой myAnyName быстрее назначенного срока, а главное качественно и без единого бага в целом наборе браузеров. Отдельное спасибо менеджеру Александру, с которым велись все переговоры и детализация задания, пока верстальщик работал. Разеделение труда в команде имеет ощутимые плюсы в скорости и качестве работы. Буду сотрудничать еще! C уважением, Иван Я.
Иван очень положительный человек и прекрасно ведет переговоры и дела! Мы закончили работу немного раньше условленного срока и были вознаграждены премиальной суммой. Такой подход к взаимоотношениям с исполнителем выше всяких похвал. Наша команда и в дальнейшем будет рада сотрудничать с Иваном Яцко. Спасибо!
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