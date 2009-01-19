XHTML вёрстка главной страницы интернет-магазина

Нужно заверстать около 20 внутренних страниц сайта. Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении эскизы страницы в нормальном состоянии и при наведении.
*.PSD-файл предоставлю непосредственно исполнителю.
Требования к работе:
-Блочная вёрстка
-Валидация xHTML 1.1 Strict (в крайнем случае xHTML 1.0)
-Кроссбраузерный код (IE6, IE7, FF2, FF3, Opera8, Opera9, Safari3, Google Chrome)
-Использование хаков в коде - неприемлимо! Только чистые методы!
-Надписи, которые в макете сделаны сглаженным шрифтом должны быть выделяемыми(selectable), используйте sIFR. Например, надпись "от 100 до 70 000 метров и более!", номер телефона "+38 (048) 794 47 62"
-Названия CSS-классов должны быть на англ.языке, доступными для понимания и логичными.
ВАЖНО! Верстальщик должен понимать, что страница будет использована как шаблон движка интернет-магазина и тестировать как будет вести себя макет, если названия (или другие тексты) будут длиннее, чем сейчас нарисованы в макете!
На все вопросы по макету детально отвечаю после того как выберу исполнителя.
Обязательно указывайте цену, срок и давайте ссылки на Ваши работы, которые могут соответствовать требованиям этого проекта.
P.S. дальше будут еще экраны по этому же магазину (т.е. проект с перспективой)
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