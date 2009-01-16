Верстка простенького дизайна под joomlа

Нужно заверстать около 20 внутренних страниц сайта. Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сколько стоит сделать верстку простенького дизайна под jooml-у ?????
Верстка этого дизайна под CMS.
Просьба, присылайте срок и цену.
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