ФИО: Стригунова–Лозовицкая Евгения Алексеевна.
Мобильный: +7-926-6-567-234
ICQ: 451806258
e-mail: [email protected]
Портфолио: http://www.strigunova.ru/
Опыт работы:
13.09.2008 - сейчас - удаленная работа. Специальность: web-дизайнер (freelance)
10.04.2008-12.09.2008 – WebExpert (webexpert.ru). Специальность: web-дизайнер (freelance).
16.03.2006 - 09.04.2008 - удаленная работа. Специальность: web-дизайнер (freelance)
17.03.2006 – 22.12.2006 – 1-й Архитектор бизнеса (1ab.ru). Специальность: web-дизайнер.
02.02.2005 – 15.03.2006 – NetCBC Corp. (netcbc.net) Специальность: дизайнер.
Проекты:
1. http://flex-center.ru/ - сайт под ключ.(заполняется)
2. http://inter-press.ucoz.ru/ - сайт под ключ.
3. Внутренние задания в компании WebExpert
4. http://www.drvera.ru - дизайн
5. http://www.vzfei.ru/ - новый дизайн (еще не выложен)
6. http://www.dynamic.ru/ - дизайн
7. Внутренние задания в компании 1-й Архитектор бизнеса
8. http://www.fitschool.ru/ - дизайн
9. http://www.biostimul.ru - дизайн
10. http://www.1ab4s.ru/ - дизайн
11. http://www.roznice.ru/ - дизайн
12. http://www.zoloto80.ru/ - дизайн
13. http://www.its1c.ru/ - дизайн
14. Внутренние проекты NetCBC Corp.
Навыки:
1. Операционные системы: Windows 95/98/2000/XP
2. Инструменты: Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator, Far, Macromedia Dreamweaver, Adobe Flash CS3
3. Языки: HTML, CSS
4. Умение рисовать от руки
Другие качества: Коммуникабельность, умение работать в команде, творческий подход к работе, быстрая обучаемость, пунктуальность, обязательность, отсутствие вредных привычек: употребление спиртного и курение.
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