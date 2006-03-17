Дизайн любой сложности. Работаю качественно и в срок.

ФИО: Стригунова–Лозовицкая Евгения Алексеевна.

Мобильный: +7-926-6-567-234

ICQ: 451806258

e-mail: [email protected]

Портфолио: http://www.strigunova.ru/

Опыт работы:

13.09.2008 - сейчас - удаленная работа. Специальность: web-дизайнер (freelance)

10.04.2008-12.09.2008 – WebExpert (webexpert.ru). Специальность: web-дизайнер (freelance).

16.03.2006 - 09.04.2008 - удаленная работа. Специальность: web-дизайнер (freelance)

17.03.2006 – 22.12.2006 – 1-й Архитектор бизнеса (1ab.ru). Специальность: web-дизайнер.

02.02.2005 – 15.03.2006 – NetCBC Corp. (netcbc.net) Специальность: дизайнер.

Проекты:

1. http://flex-center.ru/ - сайт под ключ.(заполняется)

2. http://inter-press.ucoz.ru/ - сайт под ключ.

3. Внутренние задания в компании WebExpert

4. http://www.drvera.ru - дизайн

5. http://www.vzfei.ru/ - новый дизайн (еще не выложен)

6. http://www.dynamic.ru/ - дизайн

7. Внутренние задания в компании 1-й Архитектор бизнеса

8. http://www.fitschool.ru/ - дизайн

9. http://www.biostimul.ru - дизайн

10. http://www.1ab4s.ru/ - дизайн

11. http://www.roznice.ru/ - дизайн

12. http://www.zoloto80.ru/ - дизайн

13. http://www.its1c.ru/ - дизайн

14. Внутренние проекты NetCBC Corp.

Навыки:

1. Операционные системы: Windows 95/98/2000/XP

2. Инструменты: Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator, Far, Macromedia Dreamweaver, Adobe Flash CS3

3. Языки: HTML, CSS

4. Умение рисовать от руки

Другие качества: Коммуникабельность, умение работать в команде, творческий подход к работе, быстрая обучаемость, пунктуальность, обязательность, отсутствие вредных привычек: употребление спиртного и курение.