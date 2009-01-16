HTM-верстка страницы

Добрый день, Уважаемые мастера, требуется сделать верстку шаблона по указанной схеме со сторого указанными размерами!

Вариант довольно большой но не сложный...

Желательно Табличная вёрстка, Div-ы по необходимости...

Оплата, как и всегда, производится по средствам web-money строго на R-кошелёк!!! после всех осмотров-просмотров и прощупываний...

По вопросам обращаться сразу, как возникнет желание по ICQ 325-631-469 (после оставленного предложения на данном сайте! и пожалуйста, четко указывайте время и денежные средства)!