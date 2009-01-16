HTM-верстка страницы

HTML-версткаЗакрыт7 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, Уважаемые мастера, требуется сделать верстку шаблона по указанной схеме со сторого указанными размерами!

Вариант довольно большой но не сложный...

Желательно Табличная вёрстка, Div-ы по необходимости...

Оплата, как и всегда, производится по средствам web-money строго на R-кошелёк!!! после всех осмотров-просмотров и прощупываний...

По вопросам обращаться сразу, как возникнет желание по ICQ 325-631-469 (после оставленного предложения на данном сайте! и пожалуйста, четко указывайте время и денежные средства)!

15 лет назад
Schiller22
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sajkun
41 годГрузия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$15
1 день