Правка верстки с доверсткой и элементами PHP

Нужно заверстать около 20 внутренних страниц сайта. Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Срочно нужен человек - внести правки в верстку сайта, доверстать немножко уже сверстанное, точнее немного переверстать, объединить css стили разных папок сайта в одном файле и продолжить вносить плановые изменения в дальнейшем. Сайт серьезный, требует серьезного ответственного подхода. Объем работ оценить сложно, поэтому стоимость работ огласите в конце работы и спорить с Вами не будем. Главное чтобы работа была сделана в самые короткие сроки.
P.S. Школьников просьба не обращаться. Один вопрос типа: "А как заходить на фтп?" или "Что такое шаблон и где он лежит?" я считаю свое время потерянным и выставляю отриц. отзыв.
Хорошие люди! Пишите на icq 201610
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