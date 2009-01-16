Правка верстки с доверсткой и элементами PHP

Здравствуйте!

Срочно нужен человек - внести правки в верстку сайта, доверстать немножко уже сверстанное, точнее немного переверстать, объединить css стили разных папок сайта в одном файле и продолжить вносить плановые изменения в дальнейшем. Сайт серьезный, требует серьезного ответственного подхода. Объем работ оценить сложно, поэтому стоимость работ огласите в конце работы и спорить с Вами не будем. Главное чтобы работа была сделана в самые короткие сроки.

P.S. Школьников просьба не обращаться. Один вопрос типа: "А как заходить на фтп?" или "Что такое шаблон и где он лежит?" я считаю свое время потерянным и выставляю отриц. отзыв.

Хорошие люди! Пишите на icq 201610